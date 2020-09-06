مصر | بـ"ربع كيلو هيروين".. سقوط أحد تجار الكيف في الطالبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"ربع كيلو هيروين".. سقوط أحد تجار الكيف في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحد من أخطر تجار الكيف بمنطقة الطالبية، وبحوزته ربع كيلو هيروين، ومبلغ مالي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بقيام عاطل بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة المركز مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعد المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، عدة أكمنه سرية أسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته أسطوانة لمسحوق الهيروين المخدر، بلغ وزنها 250 جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، 1000 جنية مصري.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات وحيازته للهيروين المخدر بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

