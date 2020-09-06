شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورش عمل ودراسات لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز رصد بجامعة حلوان بزيارة ميدانية لمنطقة كفر العلو بحلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، وياتى ذلك في إطار توجه الجامعة بالاهتمام بالمناطق العشوائية بصفة عامة، والمناطق الأكثر قربا من الجامعة بشكل خاص، تزامناً مع اهتمام الدولة بالتنمية ورفع وعي المواطن بأهمية الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد اظهرت جهود الجامعة في توجهاتها، التركيز على رؤية مصر ٢٠٣٠ من جوانب ترفع قيمة العمل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئى، من خلال خطة التطوير لمنطقة كفر العلو، حيث بدأ المركز فى رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والنزول الميداني لضمان التواصل مع المواطنين بالمنطقة، ورصد متطلباتهم، بما يسهم فى تلبية احتياجاتهم الأساسية .

كما سبتم تأهيل الشباب للعمل من خلال تنفيذ ورش عمل، وستشارك كليات الجامعة وإداراتها ومراكزها في ذلك، كما سيتم الاهتمام بالجانب الصحى من خلال دراسة آلية مناسبة لتطوير المركز الصحى لرفع قيمة استفادة المواطنين من خدماته، وذلك فى ضوء خطة محددة وواضحة، وتشمل خطة التطوير نشر ثقافة التجميل والنظافة، وثقافة محو الأمية، وذلك بالتعاون مع حى حلوان، ويأتى ذلك رغبة فى حدوث تغيير جذرى وملموس فى أمورهم الحياتيه، والتركيز على احتياجاتهم الفعلية، والتقصى عن المشكلات الراهنة بالمنطقة.

واسفرت زيارة الجامعة عن تحديد أهم الاحتياجات لسكان المنطقة، حيث يهتم مركز رصد بمشاركة بعض المواطنين ، ودراسة تدريبهم على اساليب التواصل لتوسيع انتشار المعلومات البناءة ودرء المشكلات التى تعوق استدامة التطوير والتنمية بالعشوائيات

هذا وقد تم التواصل مع وزارة التضامن لعمل بروتوكول تعاون لإفادة المنطقة من برامج الوزارة المختلفة، حيث تهتم الجامعة بالعمل البينى والتكاملى بين الجهات الحكومية والأهلية وكل المهتمين من أبناء الوطن لدعم المناطق العشوائية التي تحتاج الى تدخلات سواء من كليات الجامعة ومراكزها المختلفة أو أى جهات أخرى تحقيقا لجوانب التنمية المتكاملة والمستدامة.

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