شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يُنقذ مصاب بانفجار في الشريان الأورطي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، نجاح فريق قسم جراحة الأوعية الدموية في علاج أول حالة واردة لمستشفى أسيوط الجامعي لمريض مصاب بانشطار في الشريان الأورطى والناتج عن حادث سيارة.

وأوضح عميد كلية الطب أن، الحالة لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا، والذى تم نقله من محافظة قنا، إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم التعامل معه سريعًا، وعلاجه باستخدام تقنية الدعامات المغطاة TEVAR التي تنفرد بها مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأضاف أن تلك الحالة تعد أول حالة أيضا من نوعها تحت مظلة علاج الطوارئ ومنظومة الشراء الموحد للطوارئ، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تعد الحالة الأولى لجامعة أسيوط على مستوى جامعات الصعيد، والحالة الثانية لفريق قسم جراحة الأوعية الدموية، على مستوى الصعيد بوجه عام.

وقال الدكتور عثمان محمود مدرس جراحة الأوعية الدموية، وقائد الفريق الطبى إنه بعد تشخيص الحالة من قبل فريق جراحة القلب والصدر بجامعة قنا، تم التواصل مع الفريق الطبى بأسيوط، وتم الترتيب السريع لنقل الحالة وتجهيز مكان بالعناية المركزة، وبعد أن استقبلت المستشفى الجامعى بأسيوط حالة المريض تم مناظرته جيدا، وعمل الإشاعات المقطعية لتحديد نوع ومقاسات الدعامات المغطاة، وإيقاف النزيف، لافتاً إلى أن العملية تمت تحت مخدر نصفى والمريض بصحة جيدة، وتم خروجه من العناية إلى القسم الداخلى لاستكمال العلاج.

فيما قال الدكتور هشام أبوالعيون مدرس جراحة الأوعية الدموية، وأحد كوادر الفريق الطبى المسؤول عن العملية أن نجاح العملية، جاء بفضل ما تملكه المستشفى الجامعة بأسيوط من إمكانيات طبية رائدة وبنية تحتية متميزة وفرق طبية على مستوى متقدم من الكفاءة والمؤهلة للتعامل مع أصعب الحالات في تناغم واضح بدءاً من تشخيص الحالة وحتى خروجها من غرفة العمليات في وقت قياسى، موجهاً شكره باسم كافة أعضاء الفريق إلى إدارة الجامعة وكذلك إدارة المستشفى، وعلى رأسها الدكتور علاء عطية، والدكتور سعد ذكى مدير المستشفى الجامعة، والدكتور مصطفى سعد رئيس القسم، والذين لم يألوا جهداً في تذليل كافة العقبات، وتيسير الإجراءات وتوفير الإمكانيات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور أشرف النجار مدرس جراحة الأوعية الدموية، وأحد كوادر الفريق أن الفريق على أتم استعداد للتدخل الجراحى، وعلاج أي حالة إصابة طارئة بالشريان الأورطى باستخدام تقنية الدعامات المغطاه، مشيرًا إلى أن الفريق الذي قام بالتدخل الجراحى لتلك الحالة يضم نخبة من الكوادر الطبية ومن ضمنهم الدكتور عمر عبدالحكم مدرس جراحة الأوعية الدموية، ونواب قسم الأوعية الدموية وهم الطبيب مقيم كيرلس رأفت، والطبيب مقيم أحمد راشد، والطبيب مقيم محمد هشام القاضى، فضلاً عن فريق التخدير بقيادة الدكتور سعيد متولى، وكذلك فريق جراحة القلب والصدر بجامعة قنا، وهم الاستاذ الدكتور محمود خيرى، والدكتور محمد عثمان لسرعة تشخيصهم الحالة، وكذلك فريق جراحة القلب والصدر بأسيوط بقيادة الدكتور محمد علاء، وكافة الفنيين واطقم تمريض عمليات شرايين.

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نجاح فريق طبى بجامعة أسيوط من إنقاذ حياة مصاب بانشطار فى الشريان الأورطى

نجاح فريق طبى بجامعة أسيوط من إنقاذ حياة مصاب بانشطار فى الشريان الأورطى

نجاح فريق طبى بجامعة أسيوط من إنقاذ حياة مصاب بانشطار فى الشريان الأورطى