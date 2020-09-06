شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات تطوير شارع عزمي وتوسعة محيط منفذ النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير شارع عزمي الذي يعد محور الخروج والدخول من والي ميناء بورسعيد الغربي، وأعمال توسعة منفذ النصر الجمركي، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة بورسعيد، والمهندس سيد شلبي رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس والشركة الهندسية المنفذة للأعمال الجارية.

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات التنفيذ حتى الآن، مشددا على سرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع عزمي في أقرب وقت، بما يحقق السيولة المرورية في المنطقة، وأكد المحافظ على تذليل كافة العقبات بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير على اعلى درجة من الكفاءة تماشيا مع كافة المشروعات بالمحافظة.