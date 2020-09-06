شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محضر غش لطالب بمعهد الدراسات البيئية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب معهد الدراسات البيئية بالخربة التابع لجامعة العريش امتحاناتهم لليوم الثاني، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأكد الدكتور عزت مرزوق، عميد المعهد، على انتظام وهدوء الامتحانات إلى التي يؤديها عدد 320 طالبًا وطالبة من الدبلومة التخصصية وتمهيدى الماجستير والدكتوراة، مع اتباع كافة التعليمات بالتباعد واتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية المقررة، مشيرًا إلى تطهير وتعقيم قاعات الامتحانات يوميا قبل وبعد كل امتحان، ويتم ترك أبواب ونوافذ قاعات الامتحانات مفتوحة، مع تواجد الأطقم الطبية لمتابعة وطلب أي مساعدة طبية.

وأعلن أنه قد تم تحرير محضر غش لأحد طلاب الدبلومة التخصصية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد والتعليمات المقررة من مجلس الجامعة، ومنها: تواجد الطلاب أمام المعهد قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل منعا للتزاحم عند الدخول، التزام الطلاب بارتداء الكمامات عند الدخول إلى مقر الامتحانات وأثناء فترة الامتحان، وأن يصطحب كل طالب زجاجة المياه الخاصة به، وأنه على الطلاب التوجه مباشرة إلى قاعات الامتحانات، مع منع التجمعات قبل وأثناء وبعد الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الأمن الاداري متواجد مع ادارة المعهد من أجل تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع التجمعات، وأنه غير مسموح نهائيًا بالدخول بالتليفون المحمول أو أية مذكرات أو كتب داخل قاعات الامتحانات، كما أنه غير مسموح بتداول الأدوات الكتابية بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات.

Advertisements