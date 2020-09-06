شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مصرية للمتضررين من السيول وفيضان النيل بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» الرسمية أن طائرتين مصريتين تحملان مساعدات إنسانية (خيام ومواد غذائية) تقدر بــ23 طنًا ونصف الطن لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان وصلتا صباح اليوم إلى مطار الخرطوم الدولي.

وكان في استقبال الطائرتين بالمطار وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ ومفوض الشؤون الإنسانية الأستاذ عباس فضل الله ونائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر زكي.

وتقدمت وزيرة العمل في تصريحات صحفية بالمطار بالشكر للحكومة والشعب المصري في وصول أول طائرتين من الجسر الجوي واستجابتها السريعة بعد أن أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمجابهة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذه المساعدات المصرية تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وتعكس روابط الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدة استعداد السودان للتعاون مع مصر لإدارة الكوارث والأزمات بين البلدين.

ومن جانبه، أشار مفوض العون الإنساني السوداني عباس فضل الله إلى العلاقات الأزلية بين السودان ومصر وأن هذه الخطوة الإنسانية ديدن للإخوة في جمهورية مصر العربية قائلًا «كل الملمات التي أصابت السودان، الحكومة والشعب المصري كان أول من يستجيب للنداء والمساعدة».

وتقدم بالشكر الجزيل للحكومة المصرية وشعبها على حسن استجابتهم مشيرا إلى أن أول مبادرة منذ إعلان السودان حالة الطوارئ تأتي من مصر متوقعا مزيدًا من الدعم المصري للمتاثرين بالسيول والفيضانات.

وأكد استعداد الحكومة لمناولة المساعدات للذين يحتاجونها من المتضررين من السيول والفيضانات منوها إلى تقديم كل الإمكانيات لتوصيل هذه المساعدات معربًا عن أمله أن يتم التعاون المستمر بين البلدين لإعانة المنكوبين والمتضررين.

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إلى ذلك قال نائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر زكي إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بتسيير جسر جوي إلى السودان يحمل متطلبات احتياجات الذين تاثروا بالسيول والفيضانات مشيرا إلى أن هذه الطائرات تعد الخطوة الأولى للجسر الجوي بين البلدين منوها إلى أن بالفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من المساعدات للمتضررين.

وترحم نائب السفير على أرواح شهداء السيول والفيضانات التي ضربت السودان في الفترة الأخيرة متمنيا عاجل الشفاء للمصابين.