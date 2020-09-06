شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: فوز مشروع بحثي لإنتاج الأسمدة الحيوية من المخلفات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، عن فوز مشروع بحثي بكلية العلوم عن إنتاج الأسمدة الحيوية اعتماداً على المخلفات الزراعية بتمويل 300 ألف جنيه، من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والأكاديمية الوطنية الأمريكية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التمويل جاء لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، ويهدف إلى ربط مخرجات البحوث بالصناعة ودعم البحث العلمي التطبيقي ، لافتا أن المشروع تم اختياره من أفضل خمسة مشروعات على مستوى الجمهورية وذلك بعد إدراجه في مبادرة (مصر تبتكر). مشيرا أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية القومية للدولة 2030 والتي تهدف إلى تشجيع الزراعة العضوية والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية التقليدية .

جدير بالذكر، أن الدكتور منصور استقبل بمكتبه الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور ياسر محمود المدرس المساعد بقسم النباتات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بحضور الدكتورة حنان سليمان ، عميد كلية العلوم.