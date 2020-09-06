شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطفلة «رحمة» لمستشفى الأطفال بأسيوط تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الأحد، عن استقبال مستشفى الأطفال الجامعي الطفلة «رحمه» الطفلة حديثة الولادة وذلك لتبني علاجها بمستشفيات أسيوط الجامعية والتي تعانى من ورم بالمخ.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على متابعته بشكل شخصي ومباشر لحالة الطفلة الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها بما في ذلك التدخل الجراحي لاستقبال الورم وتوفير كل ما يلزمها من رعاية صحية حتى التأكد من تمام شفائها بإذن الله.

واستقبل الدكتور سعد زكي، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، الطفلة وأسرتها وتم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة والتي كشفت أن الطفلة تبلغ شهر واحد من العمر، ومصابة بورم في الرأس عبارة عن بروز في الأغشية المحيطة بالمخ خارج الجمجمة ناجم عن عيب خلقي.

وأشار أن الطفلة الآن في وحدة المبتسرين لاستئصال الورم بمستشفى الأطفال الجامعي لإنهاء الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الحالة تمهيدا لإجراء التدخل الجراحى خلال الساعات القليلة المقبلة.

الطفلة "رحمة" تصل مستشفى الأطفال بأسيوط

الطفلة "رحمة" تصل مستشفى الأطفال بأسيوط