شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم» تنظم غدا «ملتقى التعلم عن بعد» بحضور مديري المديريات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الدكتورة يوهانس عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء غدا الاثنين ٧ سبتمبر مؤتمر «ملتقى التعليم عن بعد» وذلك بحضور مديري مديريات التعليم والادارات التعليمية في مصر .

ويناقش المؤتمر استعدادات إدارات التعليم للموسم الجديد في ظل معايير الجوده الخاصة بالتعليم عن بعد- ،واطلاع الإدارات على خطة الهيئة فيما يتعلق بزيارات الاعتماد ،وتدريب كوادر المعلمين والإدارات على مهارات التعامل مع برامج التعليم الاليكتروني.

وكانت عيد أكدت أن ضمان جودة التعليم والاعتماد لا يمكن أن تزدهر بشكل فعال إلا في ظل نظام بيئي تعليمي مستقر لذا قامت الهيئة عقب جائحة كورونا بتعليق جميع زيارات الاعتماد المجدولة ودراسة إجراءات زيارات الاعتماد الافتراضية عن بعد عبر الإنترنت وإعداد مقترح لإجراءات زيارات الاعتماد المدمجة (الزيارة الافتراضية والميدانية) وتمديد اعتماد المؤسسات والبرامج المعتمدة التي انتهى تاريخ اعتمادها خلال فترة جائحة كورونا وتفعيل التدريب الإلكتروني عن بعد.