شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة سقطت من شُرفة منزلها بالطابق السادس في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق السادس بعقار بمنطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية، فيما أفادت التحريات بأن المتوفاة اعتلت سور الشرفة أثناء لهوها، فاختل توازنها وسقطت على الشارع.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط طفلة من عقار بشارع إدفينا بمنطقة الرأس السوداء، دائرة قسم شرطة أول المنتزه وتوفيت.

انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة «فيروز.م» 5 سنوات، مسجاة على ظهرها أمام العقار سكنها وبها كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال أسرتها، أكدت أنه أثناء لهو الطفلة بشرفة الشقة سكنهم بالطابق السادس بالعقار المشار إليه اختل توازنها وسقطت في الشارع، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة أول المنتزه.

وبالعرض على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح جثة المتوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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