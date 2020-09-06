شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع الأعمال بمحطة رفع الضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اليوم الاحد، بمتابعة ميدانية للأعمال الجارية بمحطة الصرف الصحي الجديدة بنطاق شارع البترول بحي الضواحي رافقة خلالها عميد ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي . وقال اللواء يوسف الشاهد أن محطة الصرف الجديدة بشارع البترول تخدم أحياء الزهور والضواحي، وتخفف من معدلات الضغط على المحطات الموجودة، هذا إلى جانب حل مشاكل الصرف الصحي بحي الضواحي، مشددا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال محطات الصرف الصحي الجديدة على أعلى درجة من الكفاءة، بما يساهم في الحد من شكاوى الصرف بالضواحي والزهور الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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