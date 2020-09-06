شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بحصر محال مساكن الأمل ببورفؤاد وتخصيصها للباعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن الأمل بمدينة بورفؤاد، والتي تتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، في إطار مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بحياة المواطنين

رافقه خلالها الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، ومسؤولي مدينه بورفؤاد .

وأطلع محافظ بورسعيد على كافة الأعمال الجارية بمساكن الأمل والتي تشمل رفع كفاءتها، مشددا على سرعة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال، كما وجه بطلاء واجهات مساكن الأمل بلون موحد يتماشى مع عمارات المنطقة المحيطة بمساكن الأمل .

كما وجه اللواء عادل الغضبان بحصر المحال الموجودة بنطاق مساكن الأمل والبدء في تخصيصها، بما يوفر محال للخضروات والفاكهة والجزارة والأسماك والجملة، ومنع تواجد الباعة الجائلين، وشدد على الارتقاء بمستوى النظافة ومنع أي تواجد لتراكمات القمامة بما يحقق المستوى الجمالي للمنطقة .

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور المجتمعي لمؤسسة مشكاة نور الخيرية وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد في مجال الارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا أننا نقدم الدعم لجهود مؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا، مؤكدا أن جمعية مشكاة نور ساهمت في رفع كفاءة عدد من المناطق ببورسعيد بالتعاون مع المحافظة، مثل منطقة اللبانة القديمة وفاطمة الزهراء وتستمر الجهود لتحقيق أفضل مستوى معيشي للمواطنين بالمحافظة