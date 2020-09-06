شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس سفيرا للسياحة بمنظمة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش زيارته الاخيرة لمصر، نوه أمين عام منظمة السياحة العالمية عن عزمه ترشيح الدكتور زاهي حواس ليكون سفيرا مصريا للسياحة لدى المنظمة، وذلك على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم.

وأعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى الامين العام، عن سعادته بهذا الاختيار، قائلا أن الدكتور حواس خير سفير مصري عالمي للترويج للسياحة والاثار.

ومن جانبه، وصف د. حواس هذا الاختيار بالمسئولية الكبيرة وخاصة في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أنه لابد وأن يقدم الجديد والمتميز للخروج من الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية بصفة خاصة والسياحة في العالم بصفة عامة وذلك لاستعادة الحركة السياحية إلى سابق عهدها سواء في مصر أو في العالم أجمع .