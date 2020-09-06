شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيوط» تعلن الانتهاء من كل التجهيزات لاستقبال جولة الإعادة «انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومى 8 و9 سبتمبر الجاري.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين والتأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم توجيه كافة رؤساء المراكز والأحياء بإنهاء كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء التصويت الثلاثاء بجميع اللجان فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدًا على الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط.

ووجه محافظ أسيوط كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الجولات الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى إستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز)، فضلا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

وأكد المحافظ على التنبيه على كافة رؤساء المراكز والاحياء بالتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وأماكن الاتاحة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان وتطهير المقرات الانتخابية ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات.

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تطهير اللجان الانتخابية بأسيوط

تطهير اللجان الانتخابية بأسيوط

تطهير اللجان الانتخابية بأسيوط

تطهير اللجان الانتخابية بأسيوط