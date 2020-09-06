شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان خطة أيام الحضور بالمدارس في زمن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنظام الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد .

ويعلن شوقى خلال المؤتمر عن خطة وزارتى التعليم والصحة بشأن عودة الدراسة في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ظل مخاوف الموجة الثانية لانتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يعلن شوقى عدد أيام الحضور لطلاب صفوف الطفولة المبكرة «رياض الاطفال بمرحلتيها الأولى والثانية وكذلك طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى» والذى سبق وأن أعلن الوزير اعتبارهم أكثر فئة تحتاج للتعلم المباشر ومن غير المناسب اعتمادهم على وسائل التعلم عن بعد.

كما يعلن شوقى خطة الوزارة لتقليل كثافات الفصول وتحقيق التباعد الاجتماعى، وكذلك خطة تقليل أيام الحضور الدراسى لطلاب التعليم الأساسى للصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الاعدادى ،وكذلك خطة الدراسة بالمرحلة الثانوية والتى تتم لأول مرة الكترونيا بالكامل عبر اجهزة التابلت للطلاب من الصف الاول وحتى الثالث الثانوى بعد انتهاء نظام الثانوية العامة بنظامها القديم.

ومن المقرر أن يعلن شوقى وسائل التعلم المتاحة الالكترونية وغير الالكترونية لمن لا يملك شبكة انترنت، وكذلك يعلن موقف طباعة الكتب المدرسية والتطرق لقضية غلق السناتر واستبدالها بفصول التقوية داخل المدارس.

ووفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسى الجديد 2020\2021 والمعتمدة من المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

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و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.