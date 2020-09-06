شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحذر مواطنيه: ارتفاع جديد في مناسيب النيل وعليكم أخذ الحيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل السودانية تحذيراتها لجميع المواطنين، خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هناك ارتفاعا في مناسيب نهري النيل والعطبراوي، وعليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وبلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.24 سم بانخفاض 4 سم عن الأمس وارتفاع 1.05 سم عن العام الماضى، فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.46 سم بانخفاض 10 سم عن الأمس، وارتفاع 1.07 سم عن العام الماضي.