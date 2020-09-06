شكرا لقرائتكم خبر عن «الكبد المصري» تُعلن خدماتها الطبية في أغسطس: 5234 كشفًا طبيًا و51 جراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري برئاسة الدكتور جمال شيحة، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد على 5234 مريضا، وإجراء 1897 تحليلا طبيا وعمل 723 حالة أشعة فيبروسكان، و1178 حالة أشعة موجات صوتية، و41 حالة أشعة X RAY، و367 حالة أشعة مقطعية، خلال شهر أغسطس 2020 مجانًا.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد، إنه تم إجراء 51 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد وجراحتي استئصال ورم بالكبد و27 جراحة استئصال مرارة و3 جراحات للسمنة المفرطة وجراحات استئصال ورم بالقولون وجراحتي استئصال ورم بالمعدة وجراحتي السمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالبنكرياس وجراحة استئصال طحال وجراحة استكشاف بطن وجراحتي فتق سري وجراحة إزالة كيس من على الكبد.

كما تم إجراء تحليل طبي لعدد 1221 مريضا وإجراء منظار لعدد 428 مريضا و248 حالات منظار موجات فوق صوتية، وتقديم تطعيم فيروس بي لعدد 767 شخصا، وتقديم علاج متنوع لعدد 773 مريضا، وصرف علاج كبد مزمن لعدد 2106 مرضى.