شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج 12 طربة حشيش و5000 قرص مخدر بالمنتزه والعامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية من إحباط ترويج 12 طربة لمخدر الحشيش وعدد 5 آلاف قرص مخدر بمنطقتي المنتزه والعامرية.

شن ضباط مكافحة المخدرات بالإسكندرية حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، أسفرت عن ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة بدائرة قسم شرطة المنتزه وعثر بحوزته على 5 طرب لمخدر الحشيش وعدد 5 آلاف قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبعرضه على المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، قرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي دائرة قسم شرطة ثان العامرية، ألقي القبض على مالك معرض سيارات- مقيم بدائرة القسم– له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر على عدد 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول، وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه.

كما تمكنت الإدارة من ضبط عاطل بحوزته عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول وذلك حال تواجده أمام مسكنه.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد لمخدرة بقصد الاتجار.

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تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.