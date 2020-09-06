شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب بنها يتفقد امتحانات الماجستير وفق الإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الأحد، امتحانات ماجستير قسم قلب وجلدية جزء أول.

تم خلال الجولة الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتذليل كل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطلاب، حيث أكد العميد على استمرار أداء الامتحانات وفقًا لآلية الخطة التي وضعها لذلك مع ضمان اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.