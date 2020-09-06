شكرا لقرائتكم خبر عن سارة وهشام الاستروكس جمعهما وضيع حياتهما.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقه جديده من برنامج الحلزومة الذي يقدمه حازم عبد الصمد، جسد في هذه الحلقة دور طالب ثانوي فشل في مرحلته التعليمية بسبب اتجاهه للإدمان والذي بسببه رسب في امتحانات الثانوية العامة.

جاءت أحداث الحلقة بتجمع سارة وحازم الحاصلين على درجات دراسية متدنية في الثانوية العامة، وقررا أن يتعطيا مخدر الاستروكس، ليتصلا بالديلر الخاص بهما ويجتمعا معه لتنتهي الحلقة بنهاية مأساوية.

وعلى الجانب الآخر اختتم فريق الإعداد الحلقة بتقرير صغير مع رمضان حسين المتعافي من الإدمان والذي ساعده صندوق مكافحة الإدمان بتوفير مشروع خاص به وذلك بعد نجاحه في التوقف عن تعاطي المخدرات.