شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الجلالة يعلن بدء الدراسة فى 15 كلية بقدرة 2000 طالب 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، أن تحويل الصحراء إلى جامعة كان بمثابة حلم وتحقق خلال عامين ونصف وشهدت طفرة وخدمات حقيقية لتجهيز الجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف حيدر، خلال كلمه له بالبقاء المنعقد الآن مع شباب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور وزيرى التعليم العالى والهجرة، أن القيادة السياسية فى مصر قررت أن التعليم الأولوية الأولى فى مصر للنهضة ومن وقتها وجميع الوزراء وعلى رأسهم وزير التعليم العالى قاد هذه المسيرة نتحدث عن كم من الأعمال الإنشائية والتخطيطية لم تحدث منذ فترات طويلة .

Advertisements

وتابع القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، أن تم عمل مشروعات من أكثر من 250 أستاذا وعضو هيئة التدريس منهم من داخل مصر ومنهم من خارج مصر للتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى فى مصر، مؤكدا أن مصر خلال أسبوع واحد كان لديها الجاهزية للتعامل مع أزمة كورونا ويضاهى أعظم البرامج التى نفذها أكثر الجامعات بالعالم.

واستطرد حيدر، أن هناك 33 برنامجا فى 15 كلية بقدرة استيعابية أكثر من 2000 طالب جاهزة للعمل وبدء الدراسة فى 17 أكتوبر المقبل ، مؤكدا وجود اختيار دقيق لأعضاء هئية التدريس بالجامعات الأهلية من كافة النواحى العلمية والمهارات الشخصية .

وأشار أن هناك 3 اتفاقيات دولية فى الأطر النهائية مع الجامعات الدولية وفقا لبرامج دراسية مختلفة بكليات جامعة الجلالة .