شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع أرض الخيالة لتطوير العشوائيات ينقذ 2525 أسرة.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح محافظة القاهرة عدد من مشروعات تطوير العشوائيات الفترة القادمة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية والتى كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الجارى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية. ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع الخيالة المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة: ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مشروع الخيالة المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة: 1-مشروع أرض الخيالة ضمن مشروعات توفير السكن الصحى الملائم لأبناء المناطق العشوائية. 2-يضم المشروع 2525 وحدة سكنية. 3- المشروع مقام على مساحة 40 فدانا. 4-يشمل المشروع كافة الخدمات المطلوبة. Advertisements 5-به مركز طبى ومركز شباب ومجمع مدارس وحدائق وأسواق. 6-تم الانتهاء من إنشاء المبانى السكنية لمشروع الخيالة بنسبة 100%. 7-من المقرر إعلان القاهرة خالية من العشوائيات نهاية العام الجارى. 8-المشروع مخصص لسكان المناطق العشوائية فقط. 9-لا يمكن الحصول على وحدة سكنية بالمشروع لغير سكان القاهرة . 10-يحصل المواطن على وحدة بالمشروع وفق شروط صندوق تطوير العشوائيات بعد إجراء التحريات اللازمة.

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