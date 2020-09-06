شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى تظلمات الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة.. 13 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة " برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر .

وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة فى المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجارى، ومحكمة القضاء الإدارى الأحد 20 سبتمبر الجارى، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

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وشملت الحركة كلا من؛ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الادارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار اسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار انور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشئون المحاكم الادارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفى رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الاداري.

وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليمانى عبد النبى يمانى الأمين العام المساعد لشئون الاعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدى غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع، وتشكيل المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادى شوفى والمستشار اسر السيد والمستشار احمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد على والمستشار محمد سليمان .

وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.