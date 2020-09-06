شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على وقف المشترك الخيرى بعزبة أفندينا فى شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن قيام هيئة الأوقاف المصرية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومعاونة قوات الأمن اليوم الأحد، بتنفيذ الإزالة على مساحة 400 متر بوقف المشترك الخيرى بعزبة أفندينا بناحية قسم ثانى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة فى الحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة والوقف الخيرى بصفة خاصة من أيدى العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف

وحذرت هيئة الأوقاف المصرية كل من تسول له نفسه بالتعدى على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده والتى تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري، مؤكدة أنها تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها فى إزالة جميع التعديات على مال الوقف.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن تمكن هيئة الأوقاف المصرية بمعاونة قوات الأمن اليوم الخميس، من تنفيذ الإزالة على مساحة 7 أفدنة بوقف/ كلهز خاتون بناحية الخصوص بمحافظة القليوبية، وإزالة ما وقع عليها من تعديات.