شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن تضامنها مع السودان واستعدادها لتقديم الدعم لإعادة الاعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت نقابه المهندسين المصرية عن تضامنها مع الشعب السودانى الشقيق لما اصابه من خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات جراء السيول التى اجتاحت البلاد بسبب فيضان النيل .

وفى تصريح للمهندس هانى صاحى نقيب مهندسى مصر، أكد أن هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابه" يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذه السيول وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان ومتمنين سرعة الشفاء للمصابين

وأكد ان نقابة المهندسين على استعداد لتقديم سبل الدعم اللازمة من رؤى واستشارات لوضع الحلول الهندسية لمكافحه السيول مؤكدا أن مهندسى مصر ومكاتبها الاستشارية على أهبه الاستعداد للمساعدة فى سرعة التعاون واعاده البناء.

ودعا ضاحى الجميع للاصطفاف خلف مهندسى وشعب السودان حتى تتجاوز هذه المحنة مؤكدا أن نقابه المهندسين المصرية تضع كافه امكانياتها من خبراء ومتخصصين قيد طلب الاشقاء فى السودان داعمين جهود الدولة المصرية لشعب السودان فى هذه الازمه.