شكرا لقرائتكم خبر عن دير القديسة دميانة بالدقهلية يفتح أبوابه للزوار 3 أيام فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير القديسة دميانة ببراتى بلقاس دقهلية، أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد، من كل أسبوع بينمها لن يستقبل أية زائرين باقى أيام الأسبوع.

وكان دير السيدة العذراء مريم السريان بوادى النطرون ، أعلن عن استقبال الزائرين من مستقلى السيارات والملاكى والميكروباص فقط، وكذلك استئناف خلوات الآباء الكهنة بموجب حجز مسبق، وذلك ابتداءا من يوم الثلاثاء المقبل.

Advertisements

وأوضح الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير فى بيان له، أنه يعتذر عن استقبال الشباب للخلوة مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، والامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أى تنفسية بأى شكل من الأشكال.

كما أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، أنه سيتم فتح أبواب الدير للزيارة بدءا من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر طوال أيام الأسبوع من 4 عصرا حتى 6 مساء، على أن يكون دخول الدير الأثرى دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وتابع الدير فى بيان له، برجاء الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وامتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أى عراض تنفسية بأى شكل من الأشكال، مضيفا، نصلى دائما من أجل سلامة الوطن وشعبنا والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني.