التعمير والإسكان ساهم بما يقرب من 15 مليون جنيه في تطوير ودعم جامعة النيل الأهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبادرات تطوير ودعم التعليم وتوفير فرص ومنح للطلاب

من أهم أولويات بنك التعمير والإسكان في مجال المسؤلية المجتمعية

ترتكز استراتيجية "بنك التعمير والإسكان" فى مجال المسئولية المجتمعية على مبادرات مستدامة للمساهمة في برامج تنموية واجتماعية تخدم المجتمع مع توجيه اهتمامة الأكبر لمجالي الصحة، والتعليم، وتماشيا مع هذه الاستراتجية التي تهدف أن يكون للبنك دور إيجابي وفعال فى تقديم الدعم، وخاصة لتطوير العملية التعليمية، والمشاركة في مبادرات تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير كافة الأمكانيات المتاحة لرفع مستوي وقدرة الطلاب .

وإيمانا من بنك التعمير والإسكان أن المساهمة في التطوير والارتقاء بالتعليم من ركائز التنمية البشرية، ويساعد على خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ولذلك جاءت الشراكة بين البنك وجامعة النيل الأهلية منذ عام 2016 جزء من مساهامات البنك في مجال دعم العملية التعليمية، وبلغت مساهمات البنك في تطوير ودعم جامعة النيل الأهلية بحوالي 15 مليون جنيه حتى الآن، حيث ساهم البنك فى أعمال البناء والتشطيبات وإنشاء المعامل، وبالإضافة إلى شراء الأجهزة والمعدات لتجهيز المعامل. وذلك حرصاً على استمرار مسيرة الجامعة في توفير فرص التعلم للطلاب وحصولهم على مستوي تعليمي يضاهي ما تقدمة الجامعات العالمية الرائدة والعمل بمجالات البحث العلمي والتكنولوجي.

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وهذا بالإضافة إلى المنح التعليمية التي تمول بشكل كامل من بنك التعمير والإسكان لجامعة النيل الأهلية للعام الرابع عل التوالي، حيث يقوم البنك بتقديم منحة دراسية لطالب واحد في مجال الهندسة وهي المبادرة التي قد بدأها عام 2017” تستمر طوال مدة دراسته بالجامعة على ان يحصل الطالب علي تقدير جيد علي الأقل سنويا مع الالتزام الأخلاقي والقانوني كشرط أساسي لاستمرار المنحة.

ومن ناحية أخرى أكد حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن البنك يؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في نطاق المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لتقديم الدعم الاجتماعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأن البنك يولى اهتماما خاصا لقطاع التعليم وخصص لهذا القطاع النصيب الأكبر من اسهاماته في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع عقيدة البنك بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي قادر علي النهوض بمستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.