شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن تخفيض 20% لمشجعى بطولة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقوم شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 في دورته الـ27 ، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 -31 يناير القادم بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: " تأتي مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للحدث في إطار مسؤليتها الوطنية ودعمها ورعايتها للفعاليات الرياضية خاصة الدولية التى تحتضنها مصر وتشجيعا للسياحة و جذباً للسائحين من مختلف أنحاء العالم، حيث لا تدخر الشركه جهداً في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وكافة الإمكانيات في سبيل إنجاح هذه البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر و الشركة الوطنية مصرللطيران، كذلك تكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لإستقبال الوفود الرسمية و الشعبية كضيوف اعزاء علي أرض مصرنا الحبيبة عن طريق تسهيل إجراءات السفر و الوصول بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ".

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وأضاف زكريا أن مصرللطيران بعضويتها في تحالف ستار العالمي ، وتوقيعها العديد من اتفاقيات المشاركة بالرمز مع كبري شركات الطيران العالمية ،لديها شبكة خطوط مباشرة وغير مباشرة تصل إلي معظم المدن والعواصم الأوروبية والأفريقية ، ويوفر ذلك علي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة الوقت والجهد ، وإتاحة الفرصة للإستعداد الجيد قبل خوض المباريات .

من جانبه قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، ان الشركة قامت بتوقيع بروتوكول مع اتحاد كرة اليد للرجال بموجبه ستقوم الشركة بنقل جميع الفرق والوفود المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثلي البعثات الرياضية ، وسنقدم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل حركة وصولهم وسفرهم مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الصحية والوقائية ، فضلا عن تقديم 20 % تخفيض علي اسعار تذاكر الطيران للمشاركين في البطولة وغيرها من تسهيلات السفر.

وأكد رئيس الخطوط الجوية أن مصر للطيران تحمل على عاتقها مسئولية المشاركة في إعادة تنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر من خلال التعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية عبر مطار القاهرة الدولي كنقطة محورية لما يمثله من موقع استراتيجي من خلال أسطول طائرات حديثة ذات مستوي متميز من الرفاهية والتكنولوجيا .