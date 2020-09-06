شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس جنوب السودان يعلن التوقيع على اتفاق السلام النهائى 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، عن التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيجرى فى جوبا بـ 2 أكتوبر المقبل، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

فى غضون ذلك، قال عضو لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية ضيو مطوك "إن توقيت التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، سيتم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان".

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