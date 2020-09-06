شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى يكشف عن 5 جهات عالمية لعقد اتفاقيات مع جامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم تجهيز جامعة الجلالة وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا، مؤكدا أنه الفترة الزمنية التى انتهى لها المشروع وأصبح جاهزا للافتتاح لم يكمل عامين ونصف تم تحويل جبل إلى جامعة ومنتجعات سكنية وبنية تحتية مهمة.

وأضاف الوزير، خلال لقاء شباب مصر الدارسين بالخارج بحضور وزيرة الهجرة بمقر جامعة الجلالة، وبحضور شخصيات من فينا واليابان وامريكا وانجلترا وذلك لعقد اتفاقيات وشاهدوا الصرح وأكدوا عظم قدرة دولهم على تحقيق هذا الإنجاز فى تلك الفترة القصيرة.

وأكد عبد الغفار، أنه لدينا 5 جهات عالمية لعقد اتفاقيات دولية لعقد توأمة أو درجة الشهادات المزدوجة، بنفس المنهج والجودة التعليمية وذلك مع جامعة الجلالة.

وتابع وزير التعليم العالى، نستهدف خلال 10 سنوات أن تكون جامعة الجلالة براند يستقطب الطلاب، موضحا أن هناك أعضاء هيئة تدريس متميزين سواء من داخل مصر أو خارجها وكل مقومات النجاح لهذه الجامعة متوفرة وهناك متابعة دقيقة من الرئيس بشكل يومى ونعرض عليه تقرير كامل حول ما تم إنجازه ليطمئن أن كل ما يقدم للمصريين شئ مميز.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن القيادة المصرية مهتمة لتثقيف وبناء الإنسان المصرى بشكل عصرى ولابد أن يكون التعليم فى القلب من هذا التغيير، ولا يوجد دولة بالعالم تمكنت من تحقيق التغيير الا من خلال التعليم .

وأشار إلى أن بالتوازى مع تلك الجامعات الأهلية، لدينا اهتمام بالجامعات الحكومية العريقة ويتم تحديث البرامج المقدمة لتتماشى مع سوق العمل .

وأكد أن قانون جامعة الجلالة يسمح بالتحويل فى أى وقت إلى الجامعة وذلك بالنسبة للطلاب الدارسين بالخارج ونستطيع أن نحتوى ونتقبل أولادنا وهذا المكان مفتوح أمامكم وعند التخرج أمامكم فرصة عند تحقيق التفوق للعمل فى الجامعات الأهلية .



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (1)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (2)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (3)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (4)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (5)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (6)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (7)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (8)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (9)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (10)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (11)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (12)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (13)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (14)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (15)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (16)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (17)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (18)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (19)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (20)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (21)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (22)

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زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (23)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (24)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (25)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (26)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (27)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (28)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (29)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (30)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (31)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (32)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (33)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (34)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (35)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (36)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (37)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (38)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (39)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (40)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (41)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (42)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (43)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (44)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (45)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (46)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (47)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (48)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (49)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (50)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (51)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (52)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (53)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (54)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (55)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (56)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (57)



زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الجلاللة (58)