شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم دورة تدريبية للأئمة حول «فقه اللغة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بمسجد النور بالعباسية فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف تحت عنوان ” فقه اللغة العربية ”، حاضر فيها الدكتور هيثم الحاج على ،رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، مدرس بكلية الآداب جامعة حلوان قسم اللغة العربية، وبحضور الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة ،المساعد العلمي لمدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبدالظاهر ،مدير إدارة التدريب عن بُعد بالإدارة العامة للتدريب، وبمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة .

وأكد الدكتور أحمد بهي الدين في محاضرته التي جاءت تحت عنوان: “طبيعة الشخصية المصرية ” أن الهوية المصرية قائمة على التسامح، واستيعاب الثقافات الأخرى وصهر هذه الثقافات المتنوعة في الشخصية الوطنية الأصيلة .

وشدد على أن الجماعات المتطرفة لم تنجح في محاولات الأدلجة والذهاب بالشخصية المصرية إلى طريق الطائفية والفرقة، وظلت شخصية مصر محتفظة بهويتها الأصيلة ذات الروافد المتنوعة .