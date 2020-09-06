شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يكرم محارب السرطان بمنحة «مانشستر للأسنان»: رمز للتحدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الطالب محمد على سعد، المعروف إعلاميا ب«بمحارب السرطان» وأهداه منحة برنامج «المنصورة – مانشستر» لطب الأسنان تقديرا له على تفوقه في الثانوية العامة رغم المرضية ومحاربته لسرطان الدم «اللوكيميا» .

واستقبل رئيس الجامعة الطالب ووالدته لمنحه بنفسه قرار منحته الخاصة ببرنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان قائلا له«أنت فخر لجامعة المنصورة ونموذج مشرف لأبنائها

وأكد الدكتور «عبدالباسط» في تصريح صحفى، أن الطالب نموذج للطالب المجتهد رغم ظروفه، ولذلك قررنا رعايته والموافقة على منحة مجانية للدراسة في برنامج طب الأسنان«المنصورة – مانشستر» ونتمنى أن يكون متفوقا كما كان في الثانوية العامة «.

ووجه رئيس الجامعة التحية لوالدة الطالب والتي تحملت كل شئ من أجله والوصول به إلى هذه المرحلة رغم معاناته على مدار أكثر من عامين.

وقال لها«انتى نموذج للمرأة المصرية المكافحة والتى تدفع أسرتها ووطنها للنجاح والاستقرار».

وقال الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، «نحن نحتفل بإبننا محمد، لأنه تحدي ظروفه المرضية والمجتمعية، ومن يتحدى هذه الظروف يكون بطل حقيقى، وبالاتفاق مع رئيس الجامعة قررنا أن نقف بجوار الطلاب المتميزين، وبرنامج مانشستر يتناسب مع ظروفه، ولم نتردد أبدا في إعطائه المنحة وسنرعاه طوال فترة الدراسة وسنسهل عليه أي صعوبات خلال رحلة علاجه».

وأضاف «جميع العاملين في برنامج مانشستر سمعوا عن محمد قبل أن يروه،وينتظروه مع بداية العام الدرتسى وسيلقى رعاية مناسبة منهم جميعا ونتمنى أن يتفوق في الكلية كما تفوق في الثانوية.

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ورجه حديثه للطالب قائلا :«أنت رمز للتحدى ورمز لكل الطلبة ليتأكدوا أنه لايوجد مساحيل طالما هناك ايمان وعزيمة»

وكانت المصرى اليوم تبنت رغبة الطالب محمد سعد في الإلتحاق ببرنامج مانشستر لطب الأسنان والتى تتناسب مع ظروفه المرضية لسرطان الدم والتى اكتشفها منذ عامان وبدأ رحلة العلاج بمركز اورام المنصورة وتمكن رغم ظروفه من التفوق في الثانوية العامة وحقق مجموع 404 درجة.