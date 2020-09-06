شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد عن «حياة كريمة»: أنقذت آلاف الأسر من الفقر والمرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة، بحزب الوفد، إن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساهمت في إنقاذ آلاف الأسر، في جميع المحافظات من الفقر والمرض لتوفر لهم حياة كريمة تليق بمواطني الدولة المصرية.

وأضاف قوطة، في بيان اليوم، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية لمساعدة الأسر الأشد احتياجا على الوفاء بمتطلبات حياة كريمة وعيش آمن. وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة، بحزب الوفد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أول من تنبه إلى هذه الفئة الأولى بالرعاية وأحس بأوضاعها التي تحتاج للتغيير ووجه على الفور بالاهتمام بها وتوجيه كافة سبل الدعم لها.

وشدد قوطة، على أهمية الدور الحيوي لصندوق «تحيا مصر» ومنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي في دعم مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المشروعات التي تستهدف دعم الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية، مطالبا بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل المشترك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد رئيس اللجنة، أن التحول الرقمي ضرورة ملحة لتكوين قاعدة بيانات دقيقة بهذه الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، لافتا إلى ضرورة التوسع في عمليات التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى مستحقي الدعم ورعاية الدولة في جميع المدن والقرى المصرية.