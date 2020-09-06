شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يستعرض استعدادات الجولة الثانية لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية على أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير اجراءات الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ في الاعادة على المقعد الفردى المقرر انطلاقها الثلاثاء والأربعاء الموافقان 8و9 من شهر سبتمبر الجارى .

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الإستعداد للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أول بأول على المحافظ ..

وأشار إلى أنه تقرر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أعتبارا من صباح الغد الأثنين الموافق 7 من سبتمبر ويستمر العمل على مدى 72 ساعة متواصلة لمتابعة سير وانتظام كافة الخدمات .

وكان محافظ الاسماعيلية قد عقد اجتماعا بحضور كل من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد واللواء هشام مروان مساعد مدير الأمن والعقيد هشام الفقى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات وممثلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة العملية الانتخابية .

وخلال الاجتماع تم مراجعة واستعراض كافة الاجراءات التنفيذية والاستعدادات والتجهيزات التي تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لجولة الاعادة في الانتخابات.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركزا باجمالى عدد 229 لجنة فرعية وعدد 897 ألف و574 ناخب وناخبة ،

و تم التأكيد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التي يجري بها الانتخابات بأنواعها والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث .

كما تم توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط ارضي بكل مركز انتخابى وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع .

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و إجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة .

إنشاء حرم أمن بأستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التي تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسي لإنتظار الناخبين أمام كل مركز أنتخابي مع مراعاة إجراءات التباعد الإجتماعي