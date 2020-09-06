شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 3 متهمين بينهم سيدة لاتهامهم بقتل «عجوز العدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابيات الشمال، حبس 3 متهمين، بينهم 2 مسجلين خطر «محمود. ر ع- 23 سنه»، و«محمد. م. م- 18 سنة»، و«فاطمة. ف. ف- ربة منزل – 18 سنة»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل عجوز، بتهشيم راسة، بعد تكبيل يديه .

وتضمن القرار، تكليف النيابة العامة، باستكمال التحريات، والطب الشرعي، بإعداد تقرير الصفة التشريعية.

وقامت فريق من النيابة العامة برئاسة طارق مدحت، مدير نيابة العدوة، واحمد الوكيل، وكيل أول النيابة، باصطحاب المتهمين الثلاثة ألي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة. وسط إجراءات أمنية مشددة .

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة مأمور مركز شرطة العدوة، بعثور أهالي قرية المسيد التابعة للمركز على جثة مزارع مكبل الأيادي ومهشم الرأس بأحدي الهيش المجاور لمنزلة .

شكل اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية فريق بحثي من الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، ومعاوني المباحث تحت إشراف العقيد حاتم ربيع رئيس فرع شمال، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعي على. ج. م، 70 سنه، مزارع ومقيم بالقرية، بالتحري تبين أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص بينهم 2 مسجلين خطر، وربة منزل، بقصد السرقة.

تم القبض على احد المتهمين والسلاح المستخدم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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