شكرا لقرائتكم خبر عن حبس موظف مفصول بشركة الكهرباء بتهمة سرقة العدادات والتلاعب بالقراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة المنشية، بحبس موظف مفصول بشركة الكهرباء، 4 أيام على ذمة التحققات، لاتهامه بسرقة العدادت من مداخل العقارات والتلاعب في القراءات لتخفيض قيمة الاستهلاك لصالح المشتركين .

كشفت التحقيقات عن تلقى العميد أيمن السمان رئيس مباحث شرطة الكهرباء بالاسكندرية معلومات تفيد قيام موظف سابق بإحدى شركات الكهرباء «قارئ عدادات- سبق فصله» ومحكوم عليه بالحبس لمدة 4 سنوات في قضايا «شيك، تبديد»- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقات العدادات الكهربائية من مداخل العمارات والشقق بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية.

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بارتكاب عدد 7 جرائم سرقة عدادات من مداخل العقارات والشقق، كما أضاف بقيامه بتغيير قراءة عدد 10 عدادات بالاتفاق مع المشتركين لتخفيض قيمة الاستهلاك الشهري مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم مستغلاً وظيفته السابقة بدوائر أقسام (أول وثان المنتزه، باب شرقى، سيدى جابر، اللبان).

تم بإرشاد المتهم ضبط العدادات المستولى عليها ورفع العدادات التي تم تغيير قراءتها لفحصها بمعرفة الجهات المعنية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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