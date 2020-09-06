شكرا لقرائتكم خبر عن البامية بـ20 جنيهًا والليمون بـ6.. ‏‎أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرارًا على مدار الأيام الماضية. ‏‎وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية: ‏‎-الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو. -البطاطس بـ 5 جنيهات. -البصل بـ 4.5 جنيه. -الكوسة 9 جنيهات للكيلو. -الجزر 8.5 جنيه. -الخيار 8.5 جنيه. -الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو. -الفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات. -الليمون 6 جنيهات. Advertisements ‏‎-البامية الخضراء بـ 20 جنيهًا. ‏‎‏‏‎‏‎-تفاح أمريكي بـ 35 جنيها. ‏‎‏‎-كانتلوب «أناناس» بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎-بطيخ بـ5.5 جنيه. ‏‎‏‎-الموز المستورد 25 جنيهًا. ‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيهًا. الوضع في مصر

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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