شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنى سويف: المشاركة فى إعادة الشيوخ واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تتم يومى 8، و9 داخل مصر، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والبناء مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري.

وأوضح الدكتور منصور أن طلاب من أجل مصر بالجامعة سيقوموا بالمشاركة في مساعدة الناخبين أمام اللجان وإرشادهم لأماكن التصويت والإستعلام عن اللجنة الانتخابية للمواطنين من خلال الموقع الرسمى للهيئة العامة للانتخابات والذى يستطيع الشخص معرفة لجنته الانتخابية.مشيرا إلى انه قرر رفع حالة الطوارىء والاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعى خلال أيام انتخابات الاعادة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الغاء الإجازات لجميع العاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية أطباء، تمريض، إداريين وخدمات معاونة علاوة على توفير كافة الادوية والمستلزمات بجميع الأقسام وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين على المستشفى.