شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تلقينا حوالي ألف طلب تصالح وأكثر المخالفات في حي الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأحد، إن المحافظة تمضى بخطى ثابتة في ملف القضاء على مخالفات البناء وهناك تقدم ملحوظ في المصالحات وأهم منطقتين جنوب بورسعيد والتي بها تعديات على الأرض الزراعية وتلقينا حوالى ألف طلب تصالح وتم دفع مبالغ جدية التصالح

وأضاف المحافظ بان التصالح فرصة ذهبية قدمتها الدولة للمواطنين وأناشد المواطنين أن ينتهزوا الفرصة لأنها لن تعوض وحتى لا تعيش مهددا طوال العمر لأنه بداية من 1 أكتوبر سيتم إزالة المباني المخالفة

وتابع: أي مواطن في مصر له الحق أن يقدم للتصالح واعتبارا من 1 أكتوبر سيتم إزالة كل المباني المخالفة وإذا لم يقدم المواطن للتصالح وتم إغلاق باب المصالحات، وإذا قننت اللجنة وضع من تقدم بالتصالح لن تحدث إزالة وإذا لم تقنن اللجنة وضعه سيتم إزالة المبنى إزالة فورية

وأكد المحافظ أنه تم توزيع أسماء المخالفين على مديرية الأمن وتقوم المديرية بتوجيه المواطنين بدفع جديات التصالح حتى لا يكون للمواطن حجة عند إزالة المباني المخالفة.