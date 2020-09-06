شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة يضع حجر أساس إنشاء ثالث مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية بالصالحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بوضع حجر الأساس لمصنع «ميفاك»الثالث بمدينة الصالحية الجديدة، بإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثياً، داخل معامل مجهزة BsL3 Lab لدعم صناعة الدواجن في مصر والعالم.

وقال «الصياد» إن الدولة حريصة على تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، من أجل سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع المحلي، ووضع خطة تقليل تلك الفجوة، مشددا على أن الحكومة تعمل على تسهيل كافة المعوقات للنهوض بالصناعة وتوطين تكنولوجيا إنتاج اللقاحات البيطرية في مصر، ومنها تشجيع ومصنع معهد الأمصال واللقاحات وشركة «ميفاك» لزيادة طاقتها من إنتاج اللقاحات اللازمة لاستكمال الإحتياجات المحلية من اللقاحات المصرية.

‏وأضاف نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تدعم مشروع البتلو بأكثر من 2 مليار جنيه مصري، هي حجم استثمارات في هذا المجال، وتم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في القطاع الداجني، وكذلك بدء التصدير، مشيرا إلى أن خطة وزارة الزراعة، تعتمد على زيادة المنشأت الخالية من الأمراض لزيادة صادرات مصر من الدواجن.

‏من جانبه أشاد عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدور الوزارة في الداعم للصناعة الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، في النهوض بصناعة الدواجن، مؤكدا أن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة، ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات الهامة مثال «لقاحات الحمي القلاعية، ‏وتم التصدي للاوبئة الوافدة من البلدان المجاورة، للحافظ على الثروة الحيوانية.

نائب وزير الزراعة يضع حجر أساس إنشاء المصنع الثالث لإنتاج أحدث اللقاحات البيطرية بالصالحية

نائب وزير الزراعة يضع حجر أساس إنشاء المصنع الثالث لإنتاج أحدث اللقاحات البيطرية بالصالحية

نائب وزير الزراعة يضع حجر أساس إنشاء المصنع الثالث لإنتاج أحدث اللقاحات البيطرية بالصالحية

وفي نفس السياق، قال الدكتور مجدى السيد رئيس مجلس أدارة «ميفاك» إن هذه التكنولوجيا ظلت قاصرة على عدد قليل جدا من الشركات في العالم، والأن تدخل هذه التكنولوجية الجديدة مصر، من خلال مصنع ميفاك وشركائه الأمريكيين، وسيتم توطين هذه الصناعة المبتكرة بمصر، من خلال الفريق الفنى بمصنع ميفاك، نقل تكنولوجيا من أمريكا، وألمانيا، وانجلترا، إلى مصر.

وأضاف «السيد» بأن المصنع الجديد، هو تكملة لرحلة نجاح وتميز على مدار عشرة سنوات، تم خلالها إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات وخدمة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية ومع وضع حجر الأساس للمصنع الثالث سيكون بمثابة صفحة جديدة في عالم تصنيع اللقاحات في مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات التقليدية العالمية.

وأوضح رئيس «ميفاك» أن لأول مرة في مصر والشرق وأفريقيا تدخل مصر عالم تصنيع اللقاحات المحملة، وراثيا لحماية صناعة الدواجن، وأن المصنع الجديد سيحتوى على أحدث الأجهزة وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا بالعالم، وسيكون جاهز لانتاج أصعب اللقاحات عالميا، مشيرا إلى أن الشركة ساهمت في توفير أكثر من مليار و300 مليون جنيه، لخدمة خطة الحكومة في توفير لقاحات تساهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في مصر.

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وأشار «السيد» إلى أن مصنع ميفاك نجح في أنتاج أكثر من 50 لقاح بيطرى خاصة بالثروة الداجنة والحيوانية والسمكية في مصر ونجح الإنتاج المحلى للقاحات بتوفير أكثر من 28% من احتياجات مصر من اللقاحات المختلفة، حيث وفرت ميفاك لقاحات أفضل كفاءة وأرخص من مثيلاتها الأجنبية، بفروق أسعار وجودة أعلي بالإضافة إلى نجاح «ميفاك» للتصدير إلى أكثر من 15 دولة بـ 2020 ترتفع لأكثر من 30 دولة بعام 2021.