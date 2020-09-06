شكرا لقرائتكم خبر عن «أحذية ذاتية التنظيف».. مشروع تخرج طلاب «الغزل» بـ«فنون تطبيقية» حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش طلاب قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، مشروع تخرج عن «إنتاج وتصميم أحذية ذاتية التنظيف ذات خواص جمالية ومقاومة للبكتيريا».

وتأتي فكرة المشروع من كون الحذاء الرياضي هو الأكثر أهمية بين مستلزمات وأدوات التمرين حيث يقع عليه ثقل الجسم ويمتص الصدمات ويقي صاحبه من بعض الإصابات، لذلك يجب أن يكون ذا مواصفات معينة منها خفة الوزن وأيضاً يتمتع بخواص راحة وأيضاً يجب أن يكون ذاتي التنظيف بحيث يكون ذا خواص جمالية أيضاً، لذا فقد حرص العلماء على التفكير في طرق جديدة لصناعة الأحذية بما يجعلها دائما أكثر راحة وملاءمة للاستخدام.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، أن الطلاب في هذا المشروع يقدمون أسس استخدام الأقمشة المنسوجة ذات التصميمات العصرية الجديدة مع المعالجات الكيميائية والتي تجعلها مقاومة للبكتيريا وذاتية التنظيف وملائمة لطبيعة البيئة المصرية.

وجاءت فكرة المشروع لدى الطلاب لمعالجة مجموعة من الإشكاليات وهي أن الحذاء مصدر لجذب الفيروسات والبكتيريا مما يزيد من احتمالية الأصابة بالأمراض والأوبئة، وأن التصاق المواد الغريبة على الأحذية يؤدى إلى تشوه الشكل الجمالي لها كما يقلل من عمرها الافتراضي نتيجة كثرة تنظيفها، وإن عدم نفاذية الهواء على الأحذية يؤدي إلى أضرار للقدم، ولهذه الأسباب تم إنتاج أحذية ذاتية التنظيف ومقاومة للبكتيريا وذات شكل جمالي ملائمة لطبيعة البيئة المصرية.

ويهدف المشروع إلى:

1- إيجاد الحلول والمخرجات الابتكارية القابلة للتنفيذ والتي تخدم المجتمع والبيئة.

2- دعم التواصل بين الطلاب وسوق العمل لدعم الأفكار المتميزة وتحويلها لمنتجات نهائية قابلة للتطبيق.

3- خلق فرص عمل وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

4- إنتاج أحذية ذات شكل جمالي لديها القدرة على التنظيف الذاتي ومقاومة البكتيريا والفيروسات.

5- إمكانية استخدام العوادم النسجية في إنتاج النعل الخارجي.

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6- إنتاج أحذية بالكامل من الأقمشة والاستغناء عن ملوثات البيئة مثل البلاستيك والمطاط.

7- التغلب على مشكلات الأحذية الرياضية.

وقد تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسامة القبيصي، أستاذ رياضيات النسيج- بقسم الغزل والنسيج وصاحب فكرة المشروع، كليه الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ودكتور مهندس حافظ حواس، مدرس بقسم الغزل والنسيج، كليه الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب محمد السيد عبدالواحد، هدير شريف على، همس أحمد نور الدين، منة الله محمد أنور.