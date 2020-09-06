شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إحباط حرق كميات كبيرة من الكاوتشوك بعدد من مصانع الطوب بعرب أبو ساعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام الرقابة والسيطرة على جميع مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، تمكنت وزارة البيئة من خلال فرق التفتيش والإلتزام البيئى بمحور عرب أبوساعد من إحباط حرق كميات كبيرة من الكاوتشوك كانت معدة للحرق داخل عدد من مصانع للطوب الطفلى بعرب أبوساعد للاستعانة بها كوقود داخل الأفران من خلال عمليات الحرق.

وقد تم إلزام المصانع بالتخلص الآمن من كميات الكاوتشوك المضبوطة وعدم الاستعانة بها في أفران الحرق، والتأكيد على استمرارية الحملات التفتيشية على منطقة «عرب أبوساعد» وذلك للحد من الطرق التقليدية التي يستعين بها العاملون ببعض مصانع الطوب بحرق الكاوتشوك للاستعانة به كوقود في أفران الحرق