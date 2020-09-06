شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف والعلاج بالمجان لــ184 مواطنا بعزبه خليل نصر في قافلة لصحة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وكشف التقرير ،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بعزبه خليل نصر مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا

حيث تمكنت القافلة من الكشف وتقديم العلاج«بالمجان» لعدد ١٨٤ حالة في العديد من التخصصات الطبية (أطفال، باطنة، رمد، عظام...)، وتم عمل ٣٠ نظارة طبية وإجراء تحاليل لعدد ٩ حالات، وذلك تحت إشراف الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان