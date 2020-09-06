شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولى الافتراضى "دور الجامعات فى خدمة المجتمع" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق المؤتمر الدولى الافتراضى، تحت عنوان "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم"، الأحد المقبل، بمشاركة الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية الرئيسية كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمد عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ، والدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ، ونخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أجرى زيارة للدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، بمقر الرابطة؛ لمناقشة التحضير للمؤتمر العالمى بعنوان: "دور الجامعات فى خدمة المجتمع وترسيخ القيم"، الذى كان مقررا له الانعقاد بتاريخ 11 إبريل، وتم التأجيل بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تكون الكلمة الافتتاحية للشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقى –رئيس مكتبة الإسكندرية،، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، وبمشاركة عالمية للعديد من الجامعات التى تتمتع بمظلة رابطة الجامعات الإسلامية، وهذه دعوة للجامعات للمشاركة.