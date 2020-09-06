شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تؤكد إنشاء الجامعات الأهلية طفرة لمنظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الجامعات الأهلية صرح تعليمى كبير وهناك روح تدب فى أرجاء القاعة، مقدمة التهانى لوزير التعليم العالى على إنجاز هذه المشروعات.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال كلمه لها أثناء لقاء وزير التعليم العالى بمقر جامعة الجلالة مع وفد شباب المصريين الدارسين بالخارج، مهمتى الترويج للدولة المصرية لدى أبناء الوطن وعملت مع كل شرائح المصريين بالخارج العمالة المصرية والمرأة المهاجرة واولاد المصريين الخارج وشريحة الدارسين بالخارج، موضحة أنها شريحة ولدت فى مصر ولكنها هاجرت للدراسة فى الخارج .

وأكدت وزيرة الهجرة، أن منظومة التعليم العالى شهدت طفرة كبيرة يستوجب الترويج لها، مشددة على أن الرئيس أكد أن الاستثمار فى التعليم مهم جدا ولدينا الآن مستوى تعليم عالى يجب احتضانه ثقافيا بالمبادئ المصرية .

وذكرت أن اليوم يشهد وجود 50 طالبا من جميع جامعات العالم أمريكا وكندا وأوروبا وهم الدولة اشتغلت عليهم فى أزمة العالقين وعادوا إلى مصر ويتواجدون فى مصر والجامعات الدارسين بها لم تفتتح بعد، مؤكدة أن مصر قلعة للعلم وهناك العديد من القادة خريجى الجامعات المصرية ومنها زعماء دول عديدة عربيا وأجنبيا.

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وأشارت إلى أن وزارة الهجرة عرضت على الرئيس إطلاق مبادرة مصر بداية الطريق، موضحة أن يوجد 50 طالبا وطالبة من جامعات مرموقة لابد التحدث عن التعليم العالى والطفرة التى وصلنا لها لنقلها لأولادنا المصريين بالخارج وأيضا أولاد الجيل الثانى والثالث والقوة الناعمة للمصريين بالخارج.

ولفتت إلى أنه تم تنظيم زيارات للطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بدأت بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل والمجلس القومى للمرأة وقصر البارون ومتحف القوات الجوية وكان مهم الحضور لجامعة الجلالة لمشاهدة انتصار جديد للدولة المصرية .

وتابعت أنها بحثت كثيرا فى أمور التعليم العالى فى مصر وشاهدت كيف عملنا على إنشاء كليات جديدة تضاف للجامعات وجامعات أهلية وجامعات خاصة، ووزارة التعليم العالى أعدت تطبيق أدرس فى مصر على المحمول وهذا يؤكد أن لدينا منظومة تلبى رغبات الراغبين للدراسة فى مصر .

واستطردت أن الدارسين شباب صاعدين وعليهم ينقلوا خبراتهم الخارج تستطيع بكم أن تصحح الصورة الطبيعية التى يحاول الكثيرين بالخارج تضليلها .