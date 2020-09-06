شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الويلى التعليمية تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجدى الجيار مدير عام إدارة الوايلى التعليمية بمحافظة القاهرة أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية ودبلوم الصم على مستوى الإدارة بحضور رئيس حى الوايلى اللواء هانى.

وقال مجدى الجيار، إن تكريم الطلاب المتفوقين يأتى فى إطار الحرص على تشجيع المتفوقين والمتميزين وتحفيزهم بشكل مستمر على تواصل تميزهم فى دراستهم، موضحا أنه تم الالتزام بضوابط والإجراءات الاحترازية لكورونا أثناء التكريم.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد فى وقت سابق نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان،

وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:

أولاً: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

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عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.