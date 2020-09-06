شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق لجان متابعة بغيطان الذرة حتى الحصاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجان مرورية بغيطان الذرة و تكليفات للقائمين على الحملة القومية للمحصول بتكثيف أعمالها فى جميع المحافظات حتى الحصاد، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة وتقليل الفاقد لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء.

وأضاف "خليل"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك لجانا منتشرة من قبل معهد المحاصيل الحقلية بجميع غيطان الزراعات الصيفية وخاصة الذرة الصفراء، متابعا أن الحملة القومية للذرة تغطى جميع المحافظات حاليا، مؤكدا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

وتابع مدير المحاصيل الحقلية، أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملة قومية بدأت لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، وهناك حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.

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كان معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، منذ بدء موسم الزراعات الصيفية، شكل لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزيادة الإنتاج ، بالإضافة الى زيادة أعداد الحقول الارشادية وخاصة الذرة لزيادة الإنتاج.