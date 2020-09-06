شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يعلن تضامنه مع السودان فى مواجهة الفيضانات ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغى، على دعمه ومساندته وتضامنه مع السودان الشقيق حكومةً وشعباً وعمالاً، في مواجهة آثار الفيضانات، التي تجتاح البلاد، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان اليوم، إن الملايين من عمال مصر، يساندون السودان الشقيق في هذه الأزمة .

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وأعرب جبالي المراغي في تصريح له، عن ثقته في شعب السودان الشقيق بكافة مؤسساته فى تجاوز تلك الازمات والمحن، خاصة وأنه شعب ذات تاريخ وحضارة، ويمتلك من الوعي ما يكفي للنهوض بالسودان، ومواجهة كافة التحديات .

وقال جمال عقبى إن عمال مصر تربطهم علاقات تاريخية مع "عمال السودان"، وأن هذا التضامن واجب وطني لما يمثله عمال البلدين من قوة مؤثرة وفاعلة خاصة في منطقة حوض النيل.

جدير بالذكر أن السودان الشقيق يشهد فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.