شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. آداب عين شمس تشترط اجتياز امتحان القبول بقسم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن شروط الالتحاق والقبول بقسم علوم الاتصال والإعلام للمقبولين بالكلية ، حيث حددت الكلية ضرورة اجتياز امتحان القبول ويشترط حصول الطالب على 530 درجه فاكثر كمجموع اعتباري والإعلام المجموع الكلي + مجموعات اللغات الثلاثه، وبذلك تكون تلك المرة الأولى التي يشترط فيها قسم الإعلام للقبول ضرورة اجتياز امتحان للقبول.

وأوضحت الكلية ، أنه القسم لا يقبل القسم طلاب الانتساب، ولا يقبل القسم المفصولين ولا التحويلات ولا نقل القيد والمؤهلات العليا ولا التحويلات من أقسام الكلية .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020 ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، لتستمر حتى السبت الموافق يوم 5 سبتمبر المقبل، بحد أدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الثانية 317.5 درجة بنسبة 77.4%، لعدد 194448 طالبا وطالبة، أما الحد الأدنى للشعبة الادبية 278 درجة بنسبة 67.8%، يشمل 60064 طالبة وطالبة، ليكون إجمالى طلاب المرحلة الثانية 254512 طالب وطالبة.

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ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن لوجود أماكن شاغر لطلاب المرحلة الثانية، بكليات الطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، موضحًا أنه سيتم استثناء الأوائل بالمرحلة الأولى من التنسيق من قواعد التوزيع الجغرافي.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمى رياضيات" بكليات الهندسة فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بالإضافة لكليات لحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة قسم عمارة، والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة.

وذكر أن بعض الكليات مازالت بها أماكن شاغرة فى المرحلة الثانية وأبرزها هندسة المطرية بحلوان وهندسة سوهاج وأسيوط والسويس وأسوان والمنيا، الفيوم، كما أعلن عن أماكن شاغرة بشعبة الكليات الأدبية، فى كليات التجارة والآداب، والتربية والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، وغيرها من الكليات النظرية فى المرحلة الثانية.