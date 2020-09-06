شكرا لقرائتكم خبر عن خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، خرائط سقوط الأمطار على جميع المحافظات خلال الفترة من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر الجارى.

وذكرت الخرائط احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادى الجديد وقد تصل إلى البحر الأحمر، اليوم الأحد، فيما توقعت عدم سقوط أمطار غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

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فى سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ إكلينيكيا، خاصة بداية من يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات من سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» ، إن العديد من الطرق على رأسها طريق الزعفرانة ورأس غارب وسفاجا وقنا، تم إغلاقها بسبب السيول أمس السبت، مشيرة إلى أن مع هذه الأمطار الرعدية كان هناك نشاط للرياح مثير للأتربة، ومن المتوقع أن يستمر اليوم أيضًا.

واستكملت حديثها، أن هيئة الأرصاد الجوية، تقوم بدورها بالتنسيق مع كافة وقطاعات الدولة، بإرسال النشرات والبيانات الجوية يتم إرسالها للمحافظين والجهات المعنية، وبناءً عليه يتم التنسيق، وعلى الرغم من الأمطار الرعدية التى سقطت أمس، إلا أنه لم يتم تسجيل أى خسائر سواء مادية أو بشرية.