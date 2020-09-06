أخبار مصر

خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الثلاثاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، خرائط سقوط الأمطار على جميع المحافظات خلال الفترة من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر الجارى.

وذكرت الخرائط احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادى الجديد وقد تصل إلى البحر الأحمر، اليوم الأحد، فيما توقعت عدم سقوط أمطار غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

118965707_3311226355610775_873855551172553214_o

 

 

118941790_3311226062277471_915930531808572238_o

 

Advertisements

 

118890258_3311225722277505_5175232207638748545_o

 

فى سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف بدأ إكلينيكيا، خاصة بداية من يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات من سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» ، إن العديد من الطرق على رأسها طريق الزعفرانة ورأس غارب وسفاجا وقنا، تم إغلاقها بسبب السيول أمس السبت، مشيرة إلى أن مع هذه الأمطار الرعدية كان هناك نشاط للرياح مثير للأتربة، ومن المتوقع أن يستمر اليوم أيضًا.

واستكملت حديثها، أن هيئة الأرصاد الجوية، تقوم بدورها بالتنسيق مع كافة وقطاعات الدولة، بإرسال النشرات والبيانات الجوية يتم إرسالها للمحافظين والجهات المعنية، وبناءً عليه يتم التنسيق، وعلى الرغم من الأمطار الرعدية التى سقطت أمس، إلا أنه لم يتم تسجيل أى خسائر سواء مادية أو بشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا